Die 44. Spielzeit begeistert und weckt Vorfreude. Volker Bauer begeistert in seiner Rolle als perfekte Leblosigkeit. Viele Jungschauspieler mit an Bord.

Der Vorhang ist gefallen, die 44. Spielzeit des Steinbacher Dorftheaters ist beendet. Alle fünf Aufführungen waren mit jeweils 200 Besuchern ausverkauft. „Die 50 schaffen wir auch noch“, orakelte Wolfgang Bauer nach der letzten Vorstellung mit Blick auf Theaterleiter Gerald Heeger. Er und Bauer sind die Dauerbrenner des Dorftheaters. Sie standen schon bei der Premiere 1983 mit dem „Seeligen Florian“ auf der Bühne. 2018 spielte Heeger letztmals mit, seither ist er quasi der Intendant. Ex-Fußballer Bauer, beim TuS Steinbach auch als Fitnesscoach engagiert, pausierte nur zweimal in all den Jahren. Diesmal, im Dreiakter „Für die Familie kann man nichts“, einer Komödie von Hans Schimmel, gab Bauer mit Spaß am Spielen den Verfassungsschutzbeamten Gerd Hollerbichel.

Beifallsstürme belohnten die Darsteller auch diesmal für das Theatervergnügen. Das war und das ist die beste Werbung für den Vorverkauf, um den sich Rosy Kinzer federführend kümmert. Auch 2027 dürfte das Dorftheater wieder ausverkauft sein. Vielleicht überraschen die Theatermacher dann ja mit einem sechsten Abend. Das Dorftheater lebt und hat Perspektive, weil es den Machern gelungen ist, immer wieder neue Schauspieler und Schauspielerinnen im Ensemble zu integrieren, es unaufgeregt zu verjüngen. „Klasse, dass so viele Jüngere Spaß dran haben“, schwärmt Wolfgang Bauer.

Eine Leiche als perfekte Rolle

So debütierte Nico Werner 2024 beim „Sauna Gigolo“ und überzeugte dieses Mal in einer Hauptrolle als Friedhelm Beierle, als weißes Schaf einer merkwürdigen Familie. Er verstand es wieder, seinen Part ganz cool, ohne eine Miene zu verziehen, zu spielen. Es gab keinen schwachen Punkt im zwölfköpfigen Ensemble. Herausragend aber war der Auftritt von Volker Bauer. Er spielte eine vermeintliche Leiche. Die wurde von Willi, dem schwarzen Schaf der Beierles, verkörpert von Christoph Müller, einem Meister der Mimik, auf dem Sackkarren ins Wohnzimmer gerollt: Albert, die Leich. Da saß er stocksteif, da lag er – Augen zu, die Arme baumelnd. Um ihn herum Verwirrung. Wer ist der Kerl? Wer schafft ihn fort? Volker Bauer spielte den toten Mann mit überragender Körperhaltung. Die Menschen schütteln sich vor Lachen, brüllen, applaudieren. Die Leiche liegt reglos auf der Couch, rutscht von derselben, knallt auf den Fußboden, wird rausgeschafft und zurückgebracht. Er zeigt keine Regung. Volker Bauer spielt die perfekte Leblosigkeit. Am Ende wird die Leiche vom Verfassungsschützer Hollerbichel als Spion entlarvt und läuft der Polizei mehr als lebendig in die Arme.

Mit dem Satz – „Ich hab eine prima Rolle für dich. Du musst nur vier Sätze lernen“ – machte Wolfgang Bauer Namensvetter Volker Bauer Lust auf die Rolle. „Das mache ich“, sagte der begeistert zu, ohne zu wissen, auf was er sich da einlässt. „Er musste in den Vorstellungen bluten. Du musst steif sein, die Augen zu“, sagt Wolfgang Bauer lachend. Die Haltung zu bewahren, als die Zuschauer in Wallung kamen – eine Herausforderung. „Da habe ich mich wegträumen müssen. Ich wusste ja, gleich geht es ab. Für mich hieß das: keine Mimik, keine Regung, nicht grinsen.“ Volker Bauer hatte nur vier Sätze, aber die intensiven Proben mussten sein, um die Rolle meistern zu können. Der Chemielaborant, Nebenher-Landwirt, ist 53. Er war im TuS-Vorstand, ist auch bei der Feuerwehr, in der Fasnacht im Männerballett und spielt seit 1997 begeistert Theater.

Zwischen Erfahrung und Generationenwechsel

„Jeder interpretiert seine Rolle wie es für ihn am besten passt, sei es naiv oder treudoof“, sagt Volker Bauer. So begeisterte er sich vor allem auch am Auftritt von Philipp Bauer. Er spielte den Erfinder Hubbi und ließ den auch noch perfekt rückwärts stottern. Genauso bewundernswert der Auftritt von Aline Breitenbruch als verpeilte Gundula. Sophia Selzer als Esoterikerin Hermine rundete die verrückte Beierle-Familie gekonnt ab, zeigte was perfekte Maskerade ist. Michelle Fauß als Gertrud Beierle, Annika Bendel als Nachhilfeschülerin Anna, Anna Dall als Verlobte des Hausherren, und Ina Herrbuck als Standesbeamtin stehen für den gelungenen Umbruch, den Generationswechsel. Und zwischendrin mit unverwechselbarem Charme Nicole Geißler, die diesmal die Putzfrau Frieda spielte.