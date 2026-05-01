Der Abstieg aus der Verbandsliga ist für den TuS Steinbach wohl nicht mehr zu verhindern. Vor den abschließenden Spielen stehen erste Veränderungen bereits fest.

Noch sind es vier Spiele für den TuS Steinbach in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Der Abstieg in die Landesliga West ist eigentlich besiegelt. Die Donnersberger, die derzeit den vorletzten Tabellenrang belegen, wollen sich aber anständig verabschieden. Der TuS spielt am Sonntag, 15 Uhr, auswärts gegen den SV Steinwenden, der noch voll im Abstiegskampf steckt und dringend die Punkte benötigt.

Es wird im Sommer Veränderungen bei den Steinbachern geben. Eigentlich hatte das Trainerteam Daniel Ghoul und Patrick Wolf im Winter für die kommende Spielzeit 2026/27 schon verlängert. Doch das ist Makulatur. Der Grund. „Patrick Wolf ist in der vergangenen Woche kurzfristig mit einem Wechselwunsch an uns herangetreten“, sagt Christoph Heinrich, der als neuer Sportlicher Leiter der Steinbacher fungiert. Wolf, der in der aktuellen Runde als Spieler beim TuS auflief, sich dann aber schwerer verletzte, wird ab der kommenden Runde den derzeitigen Oberligisten Arminia Ludwigshafen trainieren.

Gespräche mit Kandidaten

„Wir hatten im Februar mit dem bestehenden Trainerteam verlängert, doch jetzt müssen wir das Trainerteam für die kommende Saison neu besetzen“, betont Heinrich. Ob Daniel Ghoul weiter machen wird, ist wohl nach den jüngsten Veränderungen auch noch nicht sicher. „Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit Kandidaten, freuen uns aber auch noch auf mögliche Bewerbungen“, macht Christoph Heinrich klar.

In der aktuellen Saison hoffen die Steinbacher am Sonntag endlich auf Punkte. In der vergangenen Woche musste der TuS eine bittere 3:4-Heimniederlage gegen die TuS Marienborn einstecken. Und das, obwohl die Steinbacher ja nach der ersten Halbzeit mit 3:0 scheinbar sicher geführt hatten. Gegen Steinwenden dürften die Donnersberger wieder mit dem gleichen Kader aus der Vorwoche antreten. Der nächste Steinbacher Kontrahent steckt noch voll im Abstiegskampf. Der SVS belegt derzeit den zwölften Tabellenrang und hat wie der Liga-13. FK Pirmasens II bislang 28 Punkte. Steinwenden steht auf dem ersten Nichtabstiegsrang, Pirmasens II wäre wohl aktuell abgestiegen. Der SV Steinwenden peilt gegen die Steinbacher drei Punkte an, um am rettenden Ufer zu bleiben.

Gegner aus den unteren Regionen

Der TuS hat in den seinen abschließenden Spielen Gegner, die in der Tabelle eher in der unteren Region rangieren. Der TuS spielt am 10, Mai noch auf eigenem Rasenplatz gegen die SG Bad Eintracht Kreuznach, die allerdings eine ordentliche Rückrunde spielt und momentan auf dem achten Rang steht. Jenseits von Gut und Böse. Eine Woche später folgt die Auswärtspartie beim derzeitigen Ligaschlusslicht VfB Bodenheim, der bislang zwei Punkte weniger als die Steinbacher (15 Zähler) eingefahren hat. Der Steinbacher Saisonabschluss ist dann am Sonntag, 24. Mai, mit dem Heimspiel gegen den FK Pirmasens II.