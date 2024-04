Landesligist TuS Steinbach kassierte am Sonntag vor 140 Zuschauern eine 3:4 (1:2)-Niederlage beim Ligadritten TSC Zweibrücken. Da allerdings auch Verfolger SC Hauenstein am Wochenende bei der SG Eppenbrunn (1:2) patzte, führt das Team von Spielertrainer Daniel Ghoul die Tabelle weiter mit drei Punkten Vorsprung an.

„Unsere Leistung im ersten Durchgang war gar nicht gut. Zweibrücken war aggressiver und wollte es mehr“, befand der Steinbacher Coach Daniel Ghoul, der betonte: „Wir haben dann zusätzlich noch zwei Geschenke verteilt, die zu den beiden Gegentoren geführt haben.“ Die 1:0-Führung des TSC durch Tim Wachall (14.) glich Rico Metz noch zum 1:1 (20.) aus. Doch Quincy Henderson traf in der 34. Minute zum 2:1 für die Platzherren.

„Im zweiten Durchgang haben wir es dann viel besser gemacht. Da sind wir am Drücker gewesen, haben aber zwei Tore wegen angeblicher Abseitsstellung nicht bekommen. Ich bin mir sicher, dass es einmal kein Abseits war“, sagte Ghoul. Die Steinbacher machten auf und liefen dann in zwei Konter. Tim Wachall erzielte das 3:1 (78.) und Erik Bischof das 4:1 (84.) für Zweibrücken. Marcel Meinen (86. und 90.) brachte den TuS mit seinem Doppelpack kurz vor Schluss noch einmal auf 3:4 heran. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

Noch fünf Saisonspieltage

„Zweibrücken hatte offensiv richtig Qualität. Der Gegner ist extrem viel gelaufen, hatte ein hohes Tempo. Unsere Reaktion im zweiten Durchgang war in Ordnung, leider war es aber zu spät“, sagte der Steinbacher Spielertrainer nach der Niederlage und betonte: „Man muss halt schon sagen, dass wir gegen so eine Mannschaft unsere ganzen Ausfälle, die wir hatten, nicht kompensieren können. Momentan fehlen uns fünf Stammspieler und vier bis fünf Mann in der Breite. Wir sind derzeit sehr dünn besetzt.“ Ghoul weiter: „Durch die Niederlage von Hauenstein vorher ist ja nichts passiert. Wir haben weiter alles selbst in der Hand.“

Es sind noch fünf Saisonspieltage. Bereits Donnerstagabend müssen die Steinbacher um 19.30 Uhr zu Hause gegen die SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach ran. Der Tabellenelfte Kirn kämpft noch um den Ligaverbleib. TuS-Trainer Ghoul: „Wir wollen uns im Endspurt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Dafür müssen wir alle wieder mehr Gas geben.“