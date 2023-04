Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Aus in Runde fünf des Südwestpokals: Verbandsligist TuS Steinbach unterlag am Mittwochabend auswärts dem Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied mit 2:6 (0:3). Allerdings hatte das Pokalaus für die Donnersberger, die am Wochenende gleich wieder ein wichtiges Ligaspiel vor der Brust haben, einen Beigeschmack.

„Schade, aber wir haben versucht im letzten Moment das Spiel noch zu verlegen, weil wir einen absolut dezimierten Kader hatten“, sagte TuS-Trainer Christoph Heinrich und ärgerte