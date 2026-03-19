Zehn Spiele bleiben dem TuS Steinbach noch, um das Ruder im Abstiegskampf der Verbandsliga herumzureißen. Die Lage ist ernst, doch noch lebt die Hoffnung.

Die Enttäuschung war groß bei den Steinbachern nach der bitteren 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der SG Hüffelsheim. Bis zur 85. Minute hatte der TuS noch geführt, ehe die Gastgeber die Partie mit zwei späten Treffern noch drehten. Statt eines möglichen Befreiungsschlags stand am Ende wieder Ernüchterung. Die Steinbacher rutschten auf den letzten Tabellenplatz zurück. Neun Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf das rettende Ufer. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Ghoul um 16 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz den SV Alemannia Waldalgesheim.

„Wir haben unter der Woche viele Leute im Training. Am Wochenende haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wenn es der Fußballgott gut mit uns gemeint hätte, dann hätten wir mindestens einen Punkt aus Hüffelsheim mitgenommen“, blickt Ghoul auf die schmerzhafte Niederlage zurück. Personell bleibt die Lage angespannt. Mit Robin Metz droht für die Partie gegen Waldalgesheim erneut ein wichtiger Spieler auszufallen. Doch trotz aller Rückschläge will sich der TuS nicht hängen lassen. Ghoul setzt auf den Charakter seiner Mannschaft: „Wir haben gute Jungs, das haben sie am vergangenen Sonntag auch gezeigt. Wir müssen intensiv als Mannschaft auftreten, das ist wichtig gerade gegen einen Gegner wie Alemannia Waldalgesheim.“

Gegner unter Druck

Der kommende Gegner musste ebenfalls einen Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze hinnehmen. Die Rheinhessen unterlagen dem abstiegsgefährdeten FK Pirmasens II mit 1:2. Dabei hatte Waldalgesheim zur Pause noch 1:0 geführt, ehe die Alemannia in der 89. Minute den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen musste. In der Tabelle fiel das Team auf Rang fünf zurück. Viel Luft nach oben bleibt auch für die Gäste nicht mehr, wenn die Rückkehr in die Oberliga noch gelingen soll.

Für Ghoul ist deshalb klar, dass auf seine Mannschaft erneut eine anspruchsvolle Aufgabe wartet. „Die Alemannia lässt hinten wenig zu“, sagt der Steinbacher Spielertrainer. „Auf unserem kleinen Platz wollen wir eklig sein.“ Dass seine Elf gegen den Favoriten durchaus bestehen kann, hat sie in der Vergangenheit bereits gezeigt. Im Hinspiel hielt Steinbach in Waldalgesheim lange gut mit, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben. Noch lieber erinnert sich Ghoul an das Heimspiel aus der vergangenen Runde zurück. Damals trotzte der TuS der Alemannia auf eigenem Platz ein 1:1 ab. Diesmal darf es aus Steinbacher Sicht gerne noch ein bisschen mehr sein.

Ghouls Kampfansage

„Wir rechnen uns schon auch etwas gegen Waldalgesheim aus“, betont Ghoul. „Wir haben gegen Hüffelsheim gezeigt, dass wir gegen einen Gegner, der in die Oberliga will, auf Augenhöhe mithalten können. Auch wenn es für den einen oder anderen verrückt klingt: Wir gehen in das Heimspiel, um es zu gewinnen.“

Für den TuS ist klar: Viel Zeit bleibt nicht mehr. Der Abstiegskampf ist längst zum Überlebenskampf geworden. Doch solange rechnerisch etwas möglich ist, wollen die Donnersberger alles investieren. Gegen Waldalgesheim soll ein Erfolg her, vielleicht einer, der neue Hoffnung bringt.