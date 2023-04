Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Steinbach spielt zum ersten Mal Verbandsliga. Selbst ein Abstieg wäre wohl nicht das Ende des Projekts. Dafür arbeitet der Verein zu solide.

Dass der TuS 07 Steinbach in der Saison 2022/23 in der Fußball-Verbandsliga spielen würde, hatte im Verein keiner im Vorfeld auf der Rechnung. Im Winter 2021/22 hatte das Team gerade so die Meisterrunde