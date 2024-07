Sie sind alt, haben mindestens 30 Jahre auf dem Buckel. Die Rede ist von Motorrädern, Autos, Traktoren und Fahrrädern, die sich am Sonntag, 1. September, im Deutschen Sandsteinpark in der Alsenzer Uferstraße treffen. Die Oldtimer-Freunde Alsenz-Obermoschel laden für 11 Uhr zur 13. Auflage von „Stein trifft Classic“ ein. Im vergangenen Jahr strömten zahlreiche Besucher in den Park, um die Fahrzeuge zu bestaunen und fachzusimpeln. Für Musik sorgen die Nordpfalzmusikanten, für die Bewirtung der Kindergarten-Förderverein.

Im Park sind normalerweise Zeitzeugen der Natur zu sehen. Die sogenannte Grauwacke, ein feinkörniger Sandstein mit hohem Quarzanteil aus Lindlar, ist der älteste der 15 Sandsteinrohlinge im Park. Die Steine stammen aus verschiedenen Abbaugebieten in Deutschland. Auf einem Stein ist eine Sonnenuhr installiert. Seit 2019 ist auch ein Steinemann zu bewundern, den Günter Müller und der verstorbene Otmar Schrick errichtet haben. Der Park erinnert daran, dass Alsenz Ende des 19. Jahrhunderts ein bedeutendes Sandsteinzentrum in der Pfalz war. Um das Jahr 1900 arbeiteten rund 1500 Steinbrecher und Arbeiter in den drei Steinbrüchen und zehn Steinhauerbetrieben. Die Unternehmer bauten sich Sandsteinvillen und Wohnhäuser, über deren Geschichte ein rund zweieinhalb Kilometer langer Rundweg Auskunft gibt. In diesen Rundweg sind der Deutsche Sandsteinpark und das Pfälzische Steinhauermuseum am Marktplatz eingebunden.