Das Jüngste an dieser Veranstaltung ist sie selbst: Das Oldtimertreffen „Stein trifft Classic“ feiert am Sonntag, 4. September, ab 11 Uhr sein zehnjähriges Bestehen im Deutschen Sandsteinpark in der Uferstraße in Alsenz.

Zwischen Steinen mit einem Alter von 98 bis 390 Millionen Jahren findet sich ausreichend Platz für die blank geputzten Oldies, die nun wieder anreisen dürfen. Erstmalig fungiert die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land als Veranstalter. Dank des großen ehrenamtlichen Einsatzes der Oldtimer-Freunde aus Alsenz und Umgebung, läuft die Organisation wie ein frisch überholter Motor.

Traditionell finden sich zahlreiche Oldtimer-Enthusiasten in Alsenz ein, um ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Das Ambiente des Sandsteinparks lockt dabei besonders, wie viele, auch überregionale Gäste, gerne betonen. Neben Autos sind historische Traktoren ebenso willkommen wie Fahrräder. Nur älter als 30 Jahre sollten die Fahrzeuge sein. Zudem liegt ein Schwerpunkt der Alsenzer schon von Anfang an auf Motorrädern. Erfahrungsgemäß stehen diese unter den alten Bäumen des Sandsteinparks in großer Zahl Spalier. Für das leibliche Wohl sorgt der Kindergartenförderverein „Goldesel“ aus Alsenz. Musikalisch untermalen werden den Tag die Nordpfalzmusikanten Alsenz/Hochstätten. Sein Kommen hat auch der Spabrücker Ralf Antweiler zugesagt. Er will mit einem in Afrika aufgespürten Opel Ascona 400, mit dem Rennfahrer Walter Röhrl 1982 die Rallye Elfenbeinküste gewann und damit zum zweiten Mal Weltmeister wurde, in Alsenz nicht nur die Rennfahrerfans begeistern.