Die zweite Fuhre Wasser aus den Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehren Göllheim und Eisenberg wurde schon nicht mehr gebraucht. Mit einer Belastung von nur sieben Tonnen ging der Steg an der Grube Riegelstein in die Knie. Damit besteht jetzt in Sachen Statik Klarheit. Doch wie geht es weiter?

Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) betätigt sich als Helfer für Martin Lönhoff, der als Statiker die Idee mit der Druckmessung für die seit Jahren gesperrten Stege in der Erdekaut