In Massen strömen die Besucher bei schönem Herbstwetter nach Kirchheimbolanden. Neben vielen Suppen gibt es auch die gewohnte Bummelmeile.

Der Andrang auf die 18 verschiedenen Suppen war groß. Wer erst um die Mittagszeit zum Römerplatz kam, musste lange Wartezeiten an der Bonkasse in Kauf nehmen, die bereits ab 9.30 Uhr, also mehr als Stunden vor der Essensausgabe geöffnet hatte. Aus gutem Grund, schließlich war das Interesse an der „Suppenlative“ als Höhepunkt des Oktobermarktes schon in der Vergangenheit sehr groß. Entsprechend schnell waren die ersten der vielen Suppen-Varianten ausverkauft. Dennoch kammen wohl die meisten Besucher auf ihre Kosten bei schätzungsweise 600 Litern, im Übrigen hergestellt von verschiedenen Gastronomen oder Betrieben aus der Region. Wer leer ausging, konnte sich aber noch mit einer frischen Dampfnudeln oder einem Kaltgetränk trösten.

Mit Live-Musik von Kalli Koppold auf dem Römerplatz und zahlreichen Ständen zum Bummeln und Verweilen rundete die Initiative „ProKibo“ das Angebot des diesjährigen Oktobermarktes ab. Zudem stand der letzte verkaufsoffene Sonntag im Kalender.