Zehn Zuchthühner wurden in der Nacht auf Heiligabend aus einer Zuchtanlage in der Schulstraße in Bayerfeld-Steckweiler gestohlen. Wie der Züchter und Besitzer der Tiere, Celvin Waigel, gegenüber der RHEINPFALZ sagte, haben die Tiere einen finanziellen Wert von mehr als 2000 Euro sowie einen hohen ideelen Wert, da sie das Ergebnis jahrelanger Zucht und extrem selten sind. Die Orpingtonhühner haben die Farben weiß und rot und tragen die Ringnummern 20D20GF 395 bis 424, 20D20DY 395 bis 424 und 20D20EW 350 bis 400. Hinweise nehmen die Polizei in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 sowie der Züchter selbst unter 0151 70108906 entgegen.