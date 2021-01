Das Team des Verbandsbürgermeister-Kandidaten der Grünen, Wolfgang Huber, hat sich entschieden, auf die üblichen Wahlkampf-Giveaways zu verzichten. Stattdessen hat das Team die Weihnachtsaktion der Donnersberger Initiative für Menschen in Not unterstützt. Damit signalisiert Wolfgang Huber, dass auch Mitbürger in einer Notlage nicht vergessen werden. Dieses Jahr hat die Donnersberger Notinitiative überwiegend Gutscheine ausgegeben und damit auch den regionale Einzelhandel gestärkt. Innerhalb weniger Tage kamen in summa 1000 Euro zusammen und wurden Jamill Sabbagh, dem Vorsitzenden der Initiative, übergeben.