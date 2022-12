Am Wochenende, 3. und 4. Dezember, jeweils ab 16 Uhr, steigt in Alsenz der Weihnachtsmarkt rund um das Alte Rathaus in der Ortsmitte. Am Samstag kommt um 16.30 Uhr der Rehborner Norbert Schneider zur Mundartlesung ins Obergeschoss des Pfälzischen Steinhauermuseums. Der Gewinner des Mundartwettbewerbs „Dannstadter Höhe“ und des „Bockenheimer Mundartwettbewerbs“ liest aus seinen neusten Werken auf pfälzisch. Um 17.30 Uhr stellen die Kinder der Kindertagesstätte „Arche Noah“ ihre selbstgebastelte Kinderbibel vor. Dabei wird die Weihnachtsgeschichte in zwei

Sprachen vorgelesen. Anschließend unterhalten die Nordpfalzmusikanten mit weihnachtlichen Klängen.

Am Sonntag singt ab 16.30 Uhr der Chor der Nordpfalzschule Weihnachtslieder, um 17.30 Uhr bietet das Team der Gemeindebücherei eine Lesung und Erzähltheater mit Kamishibai im Alten Rathaus. Im Rathaussaal präsentiert der Historische Verein der Nordpfalz an beiden Tagen eine Sonderausstellung zum Thema Porträts. Der Heidesheimer Heinz-Günter Buchberger stellt dabei verschiedene Maltechniken vor.

Der Nikolauses ist in diesem Jahr nicht dabei, stattdessen gibt es für Kinder erstmals eine Weihnachtsmarktrallye mit Geschenken. Zahlreiche festlich geschmückte Buden bieten unterschiedliche Artikel rund um die Advents- und Weihnachtszeit. Am Samstag endet der Weihnachtsmarkt um 21 Uhr, sonntags um 20 Uhr.