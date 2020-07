Da das Torbogenfest in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden kann, legt die Gemeinde eine Ersatzveranstaltung auf: Die „Göllheimer Sommernacht“. Es wird eine Vernissage des Göllheimer Kulturvereins geben und eine Lesung, veranstaltet von der Gemeindebücherei. Außerdem haben die Gastronomen des Ortes ein spezielles Angebot für das Wochenende und für die Senioren aufgelegt. Alle Veranstaltungen finden in kleinem Rahmen statt, damit die Regeln der Corona-Bekämpfungsverordnung gut eingehalten werden können.

Am Mittwoch, 29. Juli, eröffnet der Kulturverein die Ausstellung „Licht-Blicke“ mit Fotografien von Katharina Elsinger in der Kunstscheune Behlen. Die Vernissage findet um 19 Uhr statt und ist ohne Anmeldung zugänglich, es gelten jedoch die Abstandsregeln, Maskenpflicht und das Eintragen in eine Teilnehmerliste. Der Zugang erfolgt über den „Garten der Begegnung“.

Montag gehört den Senioren

Am Donnerstag, 30. Juli, lädt die Gemeindebücherei für 19.30 Uhr zu einer Lesung in den Hof des Uhl’schen Hauses ein. Unter dem Titel: „Der Mond ist eine Frau: Eine lyrisch-musikalische Reise zu einem sagenumwobenen Trabanten“ liest das „Texttaxi“ eine Auswahl der schönsten Mond-und-Sterne-Gedichte. Umrahmt werden die Texte von Liedern „zum Träumen, Schlummern und Ausruhen“, vorgetragen vom erwachsen gewordenen Kinderchor „WWW – Wir waren Weinkehlchen“. Der Eintritt ist frei, es steht aber nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung, deshalb wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06351 490988 oder per E-Mail an buecherei@vg-goellheim.de.

An diesem Wochenende bieten die Göllheimer Gastronomen im Goldenen Ross, im Bowling-Palace und im Sportheim des TuS jeweils ein eigenes Sommernachts-Angebot an. Alle drei Lokale bieten Außensitzplätze, es gelten die Auflagen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung. Da auch hier die Plätze begrenzt sind, wird um Reservierung gebeten. Der Montag, 3. August, gehört trotz Corona wie gewohnt den Göllheimer Senioren: Obwohl das traditionelle Essen im Haus Gylnheim ausfallen muss, lädt die Gemeinde zum Mittagessen ein. Die Senioren können aus den Angeboten der drei Göllheimer Gastronomen wählen.