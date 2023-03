Der BBC Fastbreakers Rockenhausen träumte vom Double, die Realität sieht nun anders aus. Nach der verpassten Meisterschaft in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz musste der BBC am Freitagabend auch im Pfalz-Pokal-Viertelfinale die Segel streichen. Beim 1. FC Kaiserslautern II unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin mit 72:77 (40:40).

Die Luft ist raus. Der BBC wird die laufende Saison ohne Titel beenden. Das Pokal-Aus am Freitagabend in der Barbarrosastadt lässt vermuten: Die Fastbreakers haben sich noch nicht von der bitteren Niederlage in der Meisterschaft in Zweibrücken erholt. „Trotz den ganzen Ausfällen hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Der letzte Biss, die letzte Energie hat gefehlt“, monierte BBC-Betreuer Berthold Manz, der kurz vor Schluss selbst noch aufs Parkett musste. Jeremy Jordan und Christopher Sanders kassierten zuvor ihre fünften Fouls.

Ohne die Leistungsträger Kaleb Zellars (Sprunggelenksverletzung), Jordan Greenleaf und Joshua Lacy vermochten die Hardin-Schützlinge nur phasenweise die Partie zu dominieren. Doch mehr als ein Sechs-Punkte-Vorsprung kam nicht dabei heraus.

Knapp vor dem Ende noch vorne

Drei Viertel lang agierte der BBC in einer 2-1-2-Zonenverteidigung, doch FCK-Riese Boris Tomic (2,08 Meter) setzte sich zu oft durch, kam insgesamt auf 17 Punkte und hatte die Schiedsrichter auf seiner Seite. „Der durfte machen was er wollte und bei uns wurde direkt jede Kleinigkeit gepfiffen“, haderte Manz auch mit der Leistung der Referees. Das ärgerte auch BBC-Akteur Matthias Cramme: „Dennoch waren wir nicht schlau genug uns da anzupassen, haben uns eher provozieren lassen. Sehr traurig, dass wir quasi wie ein Kartenhaus zusammengefallen sind. Eigentlich wollten wir nach der Niederlage gegen Zweibrücken gestärkt zurückkommen.“ Damit unterstreicht der Distanzwurfspezialist, dem nur ein Dreier gelang, dass die Mannschaft sich den verpassten Einzug ins Final-Four „selbst zuzuschreiben“ hat.

Beim Stand von 68:70 waren noch vier Minuten zu spielen. Kümmerliche zwei Zähler erzielten die Gäste bis zur Schlusssirene, während die großgewachsenen Roten Teufel fünf ihrer acht Freiwürfe verwerteten und auf 77:72 davonzogen.

Rockenhausens bester Scorer war Rian Cripe (25). Jordan (16) und Sanders (12) punkteten ebenfalls zweistellig. Es hätten noch viel mehr Punkte sein müssen, auch wenn die Betzenberg-Sporthalle bei athletischen und technisch versierten Basketballern wie es die BBC-Cracks sind aufgrund des glatten Bodens sehr unbeliebt ist. Manz: „Wir haben sehr viele einfache Korbleger verpasst. Generell hat die Treffsicherheit gefehlt.“

Meisterschaftsrückspiel abgesagt

Das für Sonntagmittag angesetzte Rückspiel in der Landesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und den BBC Fastbreakers Rockenhausen wurde aufgrund einer defekten Korbanlage in der Sporthalle der Betzenberg-Grundschule abgesagt. Welches Ergebnis zur Wertung herangezogen wird, kann dem BBC im Grunde genommen egal sein – Rang zwei und damit die Vizemeisterschaft ist sicher. Am 26. März gastieren die Fastbreakers zum Rundenabschluss bei der DJK Nieder-Olm II.

SO SPIELTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Cripe (25), Jordan (16), Sanders (12), Hardin (8), Etienne Manz (7), Cramme (4), Berthold Manz

Spielfilm: 20:17 (10.), 40:40 (20.), 62:55 (30.), 77:72 (40.) – Freiwürfe: 17/29 - 13/20 – Dreier: 4 - 5 – Mannschaftsfouls: 18 - 20