Insgesamt 1212 Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wurden im Jahr 2019 registriert. Das sind 61 Unfälle mehr als im Vorjahr. Entstanden sind dabei überwiegend Blechschäden, denn laut Statistik ist die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Vor allem im Vergleich zum Vorjahr sank sie im östlichen Donnersbergkreis signifikant: 140 Verkehrsunfällen dieser Kategorie aus dem Jahr 2018 stehen 98 Unfälle im Jahr 2019 gegenüber.

Schwere Verletzungen in zwei Prozent der Fälle

Konkret lassen sich die Personenschäden nach Angaben der Polizei wie folgt aufschlüsseln: Bei 1115 Verkehrsunfällen im Jahr 2019, und damit in 91 Prozent der Fälle, blieben die am Unfall beteiligten Menschen unverletzt. In sechs Prozent der Fälle zogen sie sich leichte Verletzungen zu (70 Unfälle), und in 2 Prozent der Fälle verletzten sich Menschen schwer (26 Unfälle). Zwei Verkehrsunfälle 2019 endeten im östlichen Donnersbergkreis tödlich.