Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach wie vor ist unklar, was der Grund für den Wasserschaden im Stationären Hospiz Nordpfalz in Rockenhausen ist. „Derzeit gehen noch die Gutachter ein und aus. Ich hoffe, dass wir bis Ende nächster Woche Genaueres wissen – sowohl was die Ursache, als auch was das Zeitfenster für die Sanierung anbelangt.“ Das hat Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Wie am 22. Januar berichtet, musste die Einrichtung wegen eines erheblichen Wasserschadens im neu errichteten Gebäudeteil vorerst geschlossen werden. Nach derzeitigem Stand sind fünf