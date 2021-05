Das Thema Krankheit und Tod ist durch die Corona-Pandemie in der Gesellschaft präsenter denn je. Eine, die auch ohne Virus-Ausbreitung täglich damit konfrontiert ist, ist Birgit Edinger, Leiterin des stationären Hospizes in Rockenhausen. Anders als viele andere Einrichtungen hat sie zusammen mit dem Träger – dem Evangelischen Diakoniewerk Zoar – entschieden: Das Hospiz bleibt geöffnet.

„Das wäre unvorstellbar für uns, wirklich fatal“: Für Edinger kam nicht in Frage, was in einigen deutschen Hospizen gerade Realität ist: keine Besucher mehr. Um die Gäste und Mitarbeiter zu schützen, wurden andere Einrichtungen für Besucher geschlossen. Für die Hospiz-Gäste heißt das in ihrer letzten Lebensphase: keine persönlichen Kontakte mehr zu ihrer Familie, keine Nähe, die eigentlich so wichtig ist – für beide Seiten, Sterbende und Angehörige. Nicht so in Rockenhausen. Hier bleibt die Einrichtung geöffnet, persönliche Kontakte sind – unter Einhaltung bestimmter Regeln – weiterhin gestattet.

Dass ein Abschied möglich ist, dafür sind die Gäste und Angehörigen hier sehr dankbar. Denn die Entscheidung verläuft natürlich auf einem schmalen Grat. Die derzeit acht Gäste sind allesamt immungeschwächt. Und: Aufgrund der recht dünnen Personaldecke von 20 Mitarbeitern wären krankheitsbedingte Ausfälle kaum verkraftbar. „Dann müssten wir schließen“, sagt Edinger bestimmt. Daher ist sie besonders stolz auf ihr Personal. „Sie verhalten sich privat wirklich vorbildlich, meiden jeden Kontakt, um die Gäste nicht zu gefährden. Und bisher gab es auch noch keinen Verdachtsfall oder krankheitsbedingten Ausfall.“ Außerdem sei Zoar mit den Schutzmaßnahmen sehr früh dran gewesen und habe schon Ende Februar reagiert, betont die Hospiz-Leiterin. Engpässe bei medizinischer Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel gebe es beim Diakoniewerk bisher nicht, ergänzt sie.

Mundschutz, Listen, maximal zwei Besucher gleichzeitig

Trotz allem: So ganz ohne Einschränkungen geht es dann doch nicht. Wer kommt, muss sich erst einmal gründlich desinfizieren, danach einen Mundschutz anlegen und sich in eine Kontakt-Liste eintragen – über diese kann im Ernstfall zurückverfolgt werden, wer wen wann besucht hat. Erlaubt sind pro Gast maximal zwei Besucher gleichzeitig. „Was uns sehr fehlt, sind unsere ehrenamtlichen Helfer“, bedauert Edinger. Zwölf Personen kommen normalerweise regelmäßig ins Hospiz, um mit den Gästen zu backen, spielen, sprechen oder spazieren zu gehen. „Sie bringen Bewegung hier rein“, ergänzt sie, aber aus Sicherheitsgründen müsse man derzeit eben auf ihre Unterstützung verzichten. Auch fehle das Zusammenleben im Haus, das sonst im Gemeinschaftsraum stattfindet. Wegen Corona ist dieser geschlossen, die Gäste halten sich in ihren Zimmern und auf den Terrassen auf. „Zum Glück ist ja das Wetter sehr schön“, freut sich die Leiterin. Aber: Dank der Besucher-Regelungen sind die Gäste eben nicht komplett alleine, sondern erleben nach wie vor persönliche Nähe.

Auch bei Neuaufnahmen muss derzeit mehr beachtet werden: Es werden Symptome abgefragt, im Zweifelsfall wird ein Test gemacht. „Wäre der positiv, wäre das wirklich eine schwierige Entscheidung“, sagt Edinger nachdenklich, „vermutlich würden wir die Person trotzdem aufnehmen und isolieren. Das muss man dann aber im Einzelfall entscheiden.“

So schwierig die Situation für alle ist, so kreativ gehen einige mit ihr um – wie Zoar-Pfarrer Jochen Walker. Wer darum bittet, kann ihn persönlich sehen. Doch auch allen anderen leistet er seelischen Beistand: Für Gäste, Mitarbeiter und Angehörige hat er ein Sorgentelefon eingerichtet, über das sie sich an ihn wenden können. Und zu Ostern gab’s trotz allem einen Gottesdienst – in Form einer Audiodatei, die er für die Hospiz-Gäste aufgenommen und verschriftlicht hat. Das Thema: Vergangenheit und Zukunft, wenn Corona Geschichte sein wird.