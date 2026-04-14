Ab sofort suchen die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2025. Die endgültigen Kandidaten wurden aus Leservorschlägen vom Sportlerwahlbeirat des Kreises und der RHEINPFALZ-Sportredaktion ausgesucht. Dabei ist die Mischung der Kandidaten, die zur Wahl stehen, sehr bunt und vielfältig. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Wer hat Sie 2025 am meisten beeindruckt? Fünf Kandidaten pro Kategorie stehen wieder zur Wahl. Über www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis kommen Sie direkt auf die Seite der RHEINPFALZ, auf der alle Kandidaten vorgestellt werden, auch mit Videos. Auf der Internetseite können Sie dann auch direkt für Ihre Favoriten abstimmen. Es gibt wieder ein iPad zu gewinnen. Bis Dienstag, 5. Mai, darf gewählt werden. Einen Überblick über die Kandidaten finden Sie auch in der heutigen Ausgabe der RHEINPFALZ. Auf zwei Sonderseiten im Lokalsport werden die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften vorgestellt.