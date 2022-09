Mit dem Start ins neue Schuljahr stehen die Verantwortlichen erneut vor dem Problem der ungewissen Entwicklung bei der Corona-Situation ab Herbst. Der Schulbetrieb hat zunächst mal ohne Corona-Maßnahmen begonnen. Wir haben bei einer Grund- und einer weiterführenden Schule nachgefragt.

In der Grundschule Bolanden-Dannenfels gelang der Schulanfang an beiden Standorten ohne Corona-Fälle in der Schülerschaft oder im Kollegium. Die Maskenpflicht ist auch aufgehoben, sowohl für die Schüler als auch für Eltern, die das Schulgebäude betreten. Einzig die Anordnung zum regelmäßigen Lüften blieb bestehen. Die Erleichterung sei diesbezüglich vor allem aufseiten der Schüler groß, bestätigt Sekretärin Esther Stephan.

Mit Blick auf den Herbst schauen die Schulen allerdings ins Ungewisse. Der Hauptgrund dafür ist, dass mögliche Einschränkungen nicht von den einzelnen Schulleitungen beschlossen werden, sondern vom Ministerium. Zum Schulstart hatte dieses lediglich verlauten lassen, dass Schließungen der Schulen unbedingt vermieden werden sollen. Ob und welche Corona-Maßnahmen dann im Herbst wieder eingeführt werden könnten, ist Ländersache und hängt davon ab, wie sich die Inzidenzen darstellen werden. „Man muss jetzt einfach abwarten, wie alles wird“, sagt Stephan.

Auch am Nordpfalz-Gymnasium in Kirchheimbolanden ging der Schulbetrieb ganz ohne Einschränkungen, Masken- und Testpflicht – und ohne positive Corona-Fälle – los. Tests und Masken seien aber noch vorrätig, falls es zu neuen Regelungen kommen sollte. Ansonsten müsse man abwarten, was der Herbst bringe. Bis dahin bleiben die Schulen in Alarmbereitschaft: Kranke Schüler, insbesondere mit corona-ähnlichen Symptomen, sollen vorerst zuhause bleiben und gegebenenfalls durch einen Arzt abklären lassen, ob eine Corona-Infektion besteht. Ansonsten bleibt es beim Normalbetrieb und der Hoffnung auf das Beste für den Herbst.