Mit einem souveränen und ungefährdeten Heimsieg über den 1. FC Kaiserslautern II hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen am Samstagabend seine Tabellenführung in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz behauptet. Das 91:71 (39:32) war ein Festival an Würfen aus der Distanz. Letztlich reichte dem BBC ein starkes drittes Viertel.

Im dritten Heimspiel endlich in der Donnersberghalle: Etwa 50 Zuschauer, die den Hardin-Schützlingen unten auf dem Feld später noch viel Applaus und eine La-Ola-Welle schenkten, verfolgten