Mit seinem Modell „The big Bubble“ erreicht ein Zehntklässler aus Winnweiler Platz vier bei einem Ingenieurswettbewerb. Die Modelle müssen harte Tests bestehen.

Der Zehntklässler Ben Jäger vom Wilhelm-Erb-Gymnasium hat mit seinem Modell eines Arenadachs, das er „The big Bubble“ nennt, beim Schülerwettbewerb „Junior.Ing“ der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz in der Alterskategorie II (ab Klasse neun) den vierten Platz belegt. Unter dem Motto „Arena – gut überdacht“ entwickelten Schülerinnen und Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz Modelle, die sowohl gestalterisch als auch technisch überzeugen mussten.

Die Aufgabe stellte hohe Anforderungen: Gefordert waren Planung und Bau eines Arenadachs mit Tribüne und Bühne nach klar definierten Material- und Maßvorgaben. Neben der Tragfähigkeit – geprüft durch Belastungstests – mussten die Modelle Windkräften standhalten, simuliert mit einem Föhn. Zugleich ließ die Aufgabe viel Raum für kreative, individuelle Lösungen. Die Bewertung erfolgte durch eine Fachjury nach Kriterien wie statische Konstruktion, Gestaltung und Originalität sowie Verarbeitungsqualität.

„Wir brauchen engagierte junge Menschen mit neuen Ideen“

Horst Lenz, Präsident der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, wird in einer Mitteilung zitiert: „Wer ein funktionierendes Arenadach konstruiert, denkt bereits wie eine Ingenieurin oder ein Ingenieur. Die Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass sie nicht nur kreative Ideen entwickeln, sondern diese auch technisch durchdacht umsetzen können.“

Bereits zum 19. Mal hat die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz den Wettbewerb ausgerichtet. Er ist Teil eines bundesweiten Formats, an dem sich 15 Länderingenieurkammern beteiligen. Seit 2021 steht „Junior.Ing“ auf der Liste der von der Kultusministerkonferenz empfohlenen Schülerwettbewerbe.