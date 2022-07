Vollständig zerstört wurde ein Stapel mit Holzdielen, der in der Nacht auf Mittwoch auf einem frei zugänglichen Wiesengrundstück in der Hauptstraße des Winnweilerer Ortsteils Potzbach in Brand geraten ist. Das Feuer wurde gegen 0.30 Uhr entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr hat die Flammen zwar gelöscht, die Dielen waren jedoch nicht mehr zu retten. Im Gegensatz zu einem benachbarten Stapel, der ebenfalls bereits angekokelt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Entstanden ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise zum Verursacher oder Motiv liegen nicht vor. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht oder Informationen hat, soll sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 melden.