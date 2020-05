Kontrovers war zuletzt im Ortsgemeinderat von Börrstadt der Standort des künftigen Feuerwehrgerätehauses diskutiert worden. Bauherr ist die Verbandsgemeinde Winnweiler als Träger des Brand- und Katastrophenschutzes.

Inzwischen ist ein neuer Standort in der Überlegung. Zunächst sah die Planung eine Erstellung im vorderen Bereich des alten Schulhofes in der Ortsmitte vor. Dieser Sachverhalt wurde in einer früheren Sitzung des Ortsgemeinderates diskutiert, doch letztlich gab es für diesen Standort keine Mehrheit. Deshalb waren neue Überlegungen anzustellen, so Ortsbürgermeister Torsten Windecker.

Nun soll der Neubau am Ortsrand gegenüber der Gemeindehalle, angrenzend an das letzte bebaute Grundstück erstellt werden – oben stehendes Bild zeigt Ortsbürgermeister Torsten Windecker auf dieser Fläche. Dieses Areal wird die Ortsgemeinde Börrstadt der Verbandsgemeinde Winnweiler zweckgebunden zum Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses kostenlos zur Verfügung stellen. Ebenfalls genügend Flächen überlässt die Ortsgemeinde für die Anlegung von notwendigen Parkplätzen. llw