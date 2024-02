Bei der Kirchheimbolander Stadtratssitzung am Dienstag, 20. Februar, 19 Uhr im Rathaus, geht es unter anderem um das geplante Feuerwehrhaus an der L401, den Solarpark Langwiese, die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK), einen CDU-Antrag zur Neugestaltung der Verkehrsampeln und einen zur Beschleunigung der Straßensanierungen sowie die Vergabe der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.