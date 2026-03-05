Im Zuge einer Satzungsänderung will die Stadt ab sofort Haustiere auf dem Friedhof zulassen. Das sorgte für Diskussionen im Stadtrat. Die Frage: Wer macht den Kot weg?

Hundehaltung und kommunale Gremien – diese Kombination garantiert in der Regel eine rege Debatte. Auch in der jüngsten Stadtratssitzung war das der Fall. Auslöser: Der Stadtrat hatte im Mai vergangenen Jahres der grundsätzlichen Einrichtung von Urnenbaumgräbern zugestimmt. In diesem Zuge schlug die Stadt nun vor, die Satzung zu ändern. Und zwar auch dahingehend, das bisher geltende Hundeverbot, beziehungsweise das generelle Verbot von Haustieren, auf dem Friedhof aufzuheben.

Bürgermeister Marc Muchow erläuterte: „Es kamen zuletzt immer wieder vor allem ältere Damen auf mich zu und sagten, dass ihr Ehemann auf dem Friedhof liege und sie ihren Hund gerne dorthin mitnehmen möchten. Bislang war das aber nicht erlaubt.“ Aus städtischer Sicht würde nichts dagegen sprechen, solange die Hunde angeleint seien und Hinterlassenschaften umgehend entfernt würden.

CDU vertritt in der Sache verschiedene Ansichten

Die Fraktionen vertraten unterschiedliche Standpunkte. Die SPD sah die Überlegung, das Hundeverbot auf dem Friedhof zu kippen, kritisch. SPD-Fraktionsmitglied Andreas Müller sagte deutlich: „Das ist eine Sache von Pietät. Es ist für mich nicht okay, wenn Hunde den Friedhof verunreinigen.“ Aus seiner Fraktion erhielt er Zustimmung.

Das bislang geltende Haustierverbot ist per Stadtratsbeschluss aufgehoben.

Die CDU-Fraktion war sich in der Sache nicht einig. Thomas Edinger sprach sich für den Fortbestand des Hundeverbots aus. Die womöglich gestörte Totenruhe – ein Argument, das die SPD-Fraktion vorbrachte – sah er jedoch nicht gefährdet. „Das größte Problem sehe ich in den Verunreinigungen, die auf dem Friedhof entstehen würden“, so Edinger. Selbst Hundebesitzer ist Horst Fleck. Er hat sich die aktuelle Situation auf dem Friedhof persönlich angeschaut und festgestellt, „dass die Leute sowieso schon teilweise ihre Hunde mitbringen. Ich habe zwei vor Ort gesehen.“

Eine Stimme macht den Unterschied

FWG-Fraktionsvorsitzender Alexander Groth sagte, er könne einerseits die Einwände der SPD verstehen, andererseits aber auch die Wünsche aus der Bevölkerung. Sein Vorschlag daher: Man könne das Verbot probeweise aufheben und dieses, wenn es nicht funktioniert, wieder rückgängig machen.

Die Abstimmung fiel knapp aus. Sechs Ratsmitglieder, vor allem aus den Reihen der SPD und vereinzelt von der CDU, stimmten mit Nein. Sieben Mal, besonders von FWG, Grünen, aber auch vonseiten der CDU, gab es ein Ja. Die übrigen Stimmberechtigten enthielten sich. Somit dürfen Haustiere ab sofort auf den Friedhof, allerdings an der Leine geführt, mitgebracht werden.

Es gibt in Deutschland keine einheitliche, bundesweite gesetzliche Regelung bezüglich der Mitnahme von Hunden auf Friedhöfe. Die Entscheidung liegt bei den jeweiligen Friedhofsträgern, die dies über ihre Friedhofsordnungen individuell festlegen. Die Stadt Kirchheimbolanden ist durch den Beschluss die erste Kommune in der VG, die Hunde auf Friedhöfen erlaubt.