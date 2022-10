Der Stadtrat Rockenhausen tagt am Dienstag, 4. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Dörnbach, Hauptstraße 43. Themen sind unter anderem die Vergabe der Tiefbauarbeiten für den Ausbau der Wiesenstraße in Rockenhausen, der Bebauungsplan „Windpark Spreiter Feld Ost“ in der Gemarkung Dörnbach und die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Rockenhausen. Außerdem hat die SPD-Fraktion einen Förderantrag für den Stadtwald gestellt.