Am Donnerstag, 29. Februar, befasst sich der Stadtrat Rockenhausen ab 19 Uhr im Raum Alsenz im Hotel am Schloss unter anderem mit dem Forstwirtschaftsplan, der Nachtragshaushaltssatzung 2023, der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK) und der Auftragsvergabe für den Grabaushub bei Erdbestattungen.