Ein Weg vom Schillerhain ins Zentrum ist nicht beleuchtet. Das wollte die FWG ändern. Doch ihren Antrag für mehr „Sicherheit, Lebensqualität und Tourismus“ lehnt der Rat ab.

Wer vom Schillerhain in die Stadt oder zum Krankenhaus/MVZ gelangen möchte, der kann dies zu Fuß über den kürzeren, etwas versteckten Weg Richtung Staffelstraße tun. Er führt am Wald entlang und am Kriegerdenkmal vorbei, dient als Spaziergang oder gemütliche Route für Touristen ins Zentrum. Außerdem ist es der schnellste Weg hinauf zu Freizeit- und Sportstätten. Die Strecke verbindet zentrale Orte Kirchheimbolandens miteinander – doch sie ist unbeleuchtet.

Das wollte die FWG/FDP-Fraktion im Stadtrat nun ändern. Sie stellte in der Sitzung am Mittwochabend den Antrag, zu prüfen, ob der Weg in der Dunkelheit, also vor allem in den Abendstunden und in den Herbst- und Wintermonaten, beleuchtet werden kann. Begründung: „Das würde die objektive und subjektive Sicherheit der Bürger erhöhen, die Orientierung verbessern, die fußläufige Verbindung in die Stadt deutlich attraktiver machen, den Tourismus damit aufwerten sowie die Parksituation im Stadtkern entlasten“, sagte Nick Janson von der FWG. Kindern und Jugendlichen, die zur Skaterbahn oder den Sportanlagen wollen, würde ein verlässlicher Heimweg ermöglicht, Elterntaxis könnten reduziert werden. Die FWG sieht in der Beleuchtung eine „konkrete und sichtbare Maßnahme für Verkehrssicherheit, Jugendmobilität, Stadtattraktivität und Tourismus“. Denn: Wer abends sicher und bequem ins Zentrum laufen könne, der würde Gastronomie häufiger nutzen, mehr Veranstaltungen besuchen. Die Möglichkeiten der Beleuchtung und vor allem auch die Kosten dafür sollten für eine etwa 600 Meter lange Gesamtstrecke zunächst erstmal geprüft werden. Außerdem wollte die FWG die Verwaltung beauftragen, mögliche und geeignete Förderprogramme für das Projekt ausfindig zu machen.

CDU: „Rausgeschmissenes Geld“

Thomas Edinger (CDU) zeigte sich in der Sitzung ziemlich „verblüfft von dem Antrag“ und fragte: „Wie sinnvoll soll das denn sein?“ Kinder würden abends dort nicht entlanglaufen, so Edinger, und auch sonst „geht doch niemand diesen Weg in der Nacht“. Die CDU halte die Idee, die „viel viel kosten“ würde, für „rausgeschmissenes Geld“. Dieses ließe sich bei knappen Kassen sinnvoller in der Stadt investieren. „Einen solchen Auftrag an die Verwaltung können wir uns sparen und müssen sie damit nicht zusätzlich belasten“, sagte der CDU-Sprecher und machte später eine Einschränkung: „Wenn wir mal zu viel Geld übrig haben und die Verwaltung zu viel Zeit hat, dann lassen wir das prüfen.“ Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU), der sich vorab schon mal schlau gemacht hatte, sagte, dass eine solche Beleuchtung möglicherweise um die 300.000 Euro kosten könnte; eine Lösung mit Solarakkus komme an der Stelle nicht infrage.

Die Grünen im Stadtrat unterstützten den Antrag der FWG/FDP, weil es unter anderem auch um „gefühlte Sicherheit geht“, sagte Sara Pasuki. Gerade Frauen könnten sich auf der Strecke unwohl fühlen. Am Ende wurde der Antrag der FWG abgelehnt. CDU und SPD stimmten geschlossen gegen eine Prüfung; FWG und Grüne dafür. Nick Janson, dem das Projekt besonders am Herzen liegt, betonte, dass das Thema von mehreren Bürgern über Monate hinweg an ihn herangetragen worden sei. Für ihn ist die Sache noch nicht vom Tisch.