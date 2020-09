Der Stadtrat tagt am Mittwoch ab 19 Uhr in öffentlicher Sitzung in der Donnersberghalle. Unter anderem wird die geplante Bürgerstiftung Marienthal vorgestellt, es geht um wiederkehrende Straßenbeiträge, um den Ausbau der Gemeindestraßen „Am Weidengarten“, „Am Niederborn“ und „Kämswiese“, um einen Antrag der SPD-Fraktion für Erweiterungsflächen für Wohn- und Gewerbeansiedlungen sowie um einen Antrag von CDU, FDP und FWG für die Öffnung der Straße Erlenberg für den Verkehr in beide Richtungen.