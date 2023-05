Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer gerne hoch hinaus will oder prinzipiell gerne in höheren Sphären schwebt, kann künftig an einer Kletterwand an der Rückseite der TSG-Jahnhalle seine Kräfte messen. Nachdem der Eisenberger Stadtrat das Projekt bereits vor einiger Zeit beschlossen hat, hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auch das für den Bau erforderliche gemeindliche Einvernehmen erteilt.

„Wir wollen was für die Jugend machen“, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in der Ratssitzung. Die Gesamtkosten der Anschaffung von rund 120.000 Euro werden