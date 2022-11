Einstimmig ist der Stadtrat der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses gefolgt: Das Gremium vergab den Auftrag zur Vorbereitung des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Gewerbegebiet „Ebertsheimer Straße“. Er geht für rund 23.000 Euro an das Planungsbüro BBP, Kaiserslautern.

Im Honorar sind alle erforderlichen Planungsleistungen zum Natur- und Artenschutz sowie zum Umweltbericht enthalten. Das vorgesehene Gewerbegebiet liegt südlich der Ebertsheimer Straße und umfasst den nördlichen Bereich des ehemaligen Tontagebaus der Firma Sibelco. Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Sport- und Freizeitflächen an der Römerstraße, die sich südlich in Richtung Eisbach an das Gewerbegebiet „Ebertsheimer Straße“ anschließen. Den Auftrag für die Vorarbeiten zum Bebauungsplan in Höhe von rund 17.000 Euro erteilte der Stadtrat ebenfalls an das Büro BBP, das bereits mehrere Projekte in der Stadt geplant und betreut hat. Auf der renaturierten Fläche soll unter anderem das DFB-Minispielfeld, das dem Neubau des Kindergartens in der Martin-Luther-Straße weichen muss, seinen neuen Standort finden. Außerdem sind auf diesem Gelände weitere Sport- und Freizeitanlagen, insbesondere für die Jugendarbeit, vorgesehen.

Das gesamte Gebiet kaufte die Stadt von der Firma Sibelco. Voraussetzung für die Neugestaltung des Bereichs war zunächst die Beendigung des Bergrechts nach Aufstellung des Abschlussbetriebsplans, wie Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) informierte.hsc