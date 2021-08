Für die Mitglieder des Stadtrates war es am Mittwochabend die Wahl des kleineren Übels: Entweder sie erhöhen die kommunalen Steuern – oder riskieren eine Blockade von geplanten Investitionen. Fast einmütig fielen am Ende Votum und Bewertung aus. Und einer der Bürgervertreter fand deutliche Worte.

„Ich gehöre diesem Gremium seit fast 23 Jahren an. Heute werde ich erstmals einem Vorschlag zustimmen, von dem ich weiß, dass er falsch ist.“ Und das, so Joseph Blaum, gleich in dreifacher Hinsicht: „Er ist falsch vom Grundsatz her, er kommt zum falschen Zeitpunkt, und das Zustandekommen ist ganz falsch.“ Das SPD-Urgestein hat im Stadtrat keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig Sympathie er für die zur Diskussion stehende Anhebung der kommunalen Steuersätze empfindet. Und doch hat seine Fraktion die von Bürgermeister Michael Vettermann (FDP) angeregte Erhöhung unterstützt. Wieso das?

Dem Verständnis dienen die vorangegangenen Erläuterungen des Stadtchefs. Dieser war ursprünglich davon ausgegangen, „dass wir 2020 und 2021 mit gleichbleibenden Steuerhebesätzen auskommen“. So ist es auch im Doppelhaushalt festgelegt. Die Planung hat nun aber die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung erst gebilligt, nachdem sie verschiedene Maßnahmen unter Einzelgenehmigung gestellt habe. Dazu gehöre die geplante Umwandlung des Hart- in einen Kunstrasenplatz, dazu gehöre auch der Bau des Dörnbacher Bürgerzentrums. „Wir müssen also etwas ändern, wenn wir die Möglichkeit zur Umsetzung dieser Projekte haben wollen.“ Anders gesagt: ohne Steuererhöhung kein Kunstrasen und kein Bürgerzentrum – jedenfalls nicht in der vorgesehenen Form.

Der Vorschlag

Vettermann regte deshalb an, den Satz für die Grundsteuern A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und B (sonstige Grundstücke) rückwirkend zum 1. Januar von 370 auf 420 Prozent zu erhöhen. Für Besitzer eines Einfamilienhauses bedeutet dies etwa je nach Wert des Grundstücks eine Mehrbelastung von rund 20 bis 65 Euro pro Jahr. Eine Entscheidung über die Gewerbesteuer (derzeit 380 Prozent) sollte nach Einschätzung des Stadtchefs erst im Herbst getroffen werden, „wenn wir einen besseren Einblick haben“. Denn von den Unternehmen erreichten ihn unterschiedliche Prognosen: „Die einen sagen, dass sie bislang kaum Einbußen hätten, die anderen beklagen, sie seien am Limit und vor dem Aus.“ Gleich bleiben sollte vorerst auch die Hundesteuer. „Hier ist ohnehin keine allzu große Summe zu holen“, so Vettermann.

Die Kritik

Blaum beurteilte ein Anheben der Steuern als „grundsätzlich falsch“. Sogar Gerichte hätten inzwischen „unserer Landesregierung klargemacht, dass sie ihrer Aufgabe zur Sicherung der kommunalen Finanzausstattung nicht nachgekommen ist. Nicht wir sind es, die Steuergelder mit vollen Händen hinauswerfen“. Die Kommunen müssten Dinge ausführen und bezahlen, die andere beschließen. „Von unseren Schulden kommen wir nicht mehr herunter – selbst wenn wir den Steuersatz auf 700 oder 800 Prozent erhöhen“, so Blaum.

Falsch sei zudem der Zeitpunkt – aus zwei Gründen: „Der Anteil der Kurzarbeiter im Kreis ist überdurchschnittlich hoch, manche bedroht Corona existenziell. Und wir müssen dem Bürger nochmal in die Tasche greifen.“ Dabei sei zweitrangig, ob es um 40 oder 60 Euro mehr gehe – „das ist eine grundsätzliche Frage“, so der Fraktionsvorsitzende. Auch habe das Bundesverfassungsgericht im Vorjahr geurteilt, dass die Grundsteuern in der jetzigen Form verfassungswidrig sind und bis 2023 geändert werden müssen. „Wir hätten besser gewartet, bis die Reform kommt.“

Nicht zuletzt sei das Zustandekommen der geplanten Erhöhung falsch: Wenn diese von der Kommunalaufsicht mit der Genehmigung von Investitionen verknüpft werde, „dann frage ich mich, „ob wir als Stadtrat hier noch eine kommunale Selbstverwaltung haben, oder ob wir schon von Kirchheimbolanden zwangsverwaltet werden“.

Das Einlenken

Dass die SPD dennoch gegen ihre Überzeugung votiere, sei den genannten Auflagen geschuldet: „Wenn das die Voraussetzung für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dann stimmen wir der moderaten Erhöhung zu“, sagte Blaum. Dies geschehe „nicht nur zähneknirschend, es tut schon richtig weh“. Immerhin liege der Ball jetzt wieder bei der Kreisverwaltung. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Wir sollten aber genau darauf achten, ob wirklich eine Tür aufgeht für das, was wir machen wollen – oder ob das nur leere Worte sind.“

Auch die übrigen Fraktionen waren mit der anstehenden Entscheidung alles andere als glücklich. „Es führt wohl kein Weg daran vorbei, wenn wir auch künftig hier in Rockenhausen etwas schaffen wollen“, kündigte Fraktionsvorsitzender Rainer Bohlander ein Ja der CDU zu der „moderaten Erhöhung“ an. Dem schloss sich Ingrid Gehm für die FDP an. Sie verwies darauf, dass „die Kommunalaufsicht ja eigentlich eine noch stärkere Erhöhung fordert“.

Manfred Adam (FWG) pflichtete zwar bei, dass „mir diese Erhöhung keineswegs gefällt“. Gar nicht einverstanden sei er aber, die Gewerbesteuer vorerst nicht anzutasten: „Viele Menschen haben Einbußen. Die Gewerbesteuer richtet sich auch nach dem, was die Unternehmen an Gewinnen erzielen.“ Er werde deshalb dem Vorschlag nicht zustimmen.

Helmut Gass (FDP) hielt es dagegen für richtig, über eine Anhebung der Gewerbesteuer erst im Herbst zu beraten: „Gerade in so einer schwierigen Situation achten die Firmen genau darauf, wo der Steuersatz noch moderat ist. Mit 380 Prozent sind wir hier schon in der Spitzengruppe, eine Erhöhung wäre derzeit kontraproduktiv.“

Der Beschluss

Bei einer Gegenstimme hat der Rat Vettermanns Anregung gebilligt. Dieser betonte, „dass wir am Thema dranbleiben. Wir tragen unseren Teil bei, und ich gehe davon aus, dass wir nun wieder in einer anderen Position sind. Diese werden wir auch vertreten.“ Er wies ferner darauf hin, dass der Beschluss nur rechtswirksam wird, wenn der Rat bis 30. Juni einen Nachtragshaushalt mit den neuen Sätzen verabschiedet. Danach werden die Bescheide verschickt – mit den Änderungen, die keiner will ...