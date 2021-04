Das Gewerbegebiet in der Ramsener Straße im Steinborner Südwesten wird erweitert. Die dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Zu der bereits für Gewerbebetriebe vorgesehenen jetzt noch unbebauten Fläche am westlichen Ende der Ramsener Straße zwischen der vorhandenen Bebauung und der Talstraße nach Stauf werden weitere rund 36.000 Quadratmeter als Gewerbegebiet ausgewiesen. Damit soll Raum unter anderem für die geplante Betriebserweiterung eines expandierenden örtlichen Unternehmens bereit gestellt werden. Betroffen von dieser Neuerung wird der bestehende Grüngutsammelplatz am östlichen Rand des Gewerbegebietes sein, der dann geschlossen wird.

Laut Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) ist ein Sammelplatz an einer anderen Stelle Richtung Ramsen geplant. Die Anfahrt dazu wäre verkehrsgünstiger und weniger gefährlich als die enge Zu- und Anfahrt des jetzigen Standorts, so Funck. Der Baumbestand in dem kleinen Waldstück im nordwestlichen Teil des vorgesehenen Bereichs bleibe unangetastet, teilte die Verwaltung mit. Ebenso der Bachlauf, in dem sich das Wasser aus dem Staufer Berg den Weg in den Eisbach sucht. Im Gewerbegebiet Ramsener Straße sind derzeit ein halbes Dutzend Gewerbebetriebe tätig, unter anderem die Walther-Werke, die Gießerei Hack, der Getränkemarkt Alebrand und die Firma Desdo. Bis der erste Spatenstich in dem Erweiterungsgebiet gemacht werden kann, wird allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Zunächst muss durch die Verbandsgemeinde der Flächennutzungsplan geändert und anschließend ein Planungsbüro für die Durchführung des Bauleitplanungsverfahrens beauftragt werden.