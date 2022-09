Im Rahmen des Autofreien Eistals werden am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, auch die Gewinner des diesjährigen Stadtradelns im Donnersbergkreis geehrt. Die Preisverleihung findet um 11 Uhr im Hof der VG-Verwaltung in Eisenberg statt. Alle anwesenden Radler, die sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligt haben, bekommen außerdem ein kleines Dankeschön vom Klimaschutzmanagement.