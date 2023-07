Schon am vergangenen Samstag haben die Teilnehmer beim Stadtradeln rein rechnerisch gemeinsam die Erde umrundet. Stand Mittwoch, 12. Juli, ist die Anzahl der zusammen bewältigten Kilometer der Radler im Landkreis auf 59.263 angewachsen.

Das hat am Mittwoch die Kreisverwaltung mitgeteilt. „Dieses Jahr treiben uns die Schulradler vor sich her“, lobte Klaus-Dieter Jacubasch, Klimaschutzmanager bei der Kreisverwaltung, die Leistung der Schüler. „Auch die Lehrer sind fleißig.“ Allen voran zeige das Nordpfalzgymnasium in der Kreisstadt, „was man mit Willen und Spaß erreichen kann“, so Jacubasch, der die Stadtradel-Aktion im Kreis betreut.

Mit momentan 609 registrierten Radlern sei der Donnersbergkreis auch gar nicht mehr so weit vom Wunschziel entfernt. Erklärtes Ziel ist, ein Prozent der Kreisbewohner dazu zu bewegen, sich aufs Fahrrad zu setzen. Jacubasch ermuntert dazu mit dem Hinweis, dass man sich auch weiterhin jederzeit anmelden, sich einem Team anschließen oder gar ein eigenes Team gründen könne. Täglich gebe es neue Registrierungen.

Aktion läuft noch bis 23. Juli

„Wir brauchen nur noch 142“, so der Klimaschutzmanager, dann sei das selbst gesteckte Ziel erreicht. Davon abgesehen gehe es letztlich darum, „gemeinsam für eine bessere Fahrradinfrastruktur im Donnersbergkreis einzutreten, gemeinsam für ein besseres Klima und für eine bessere Gesundheit“ zu radeln.

Beim Stadtradeln werden Bürger aufgerufen, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter www.stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App vermerkt werden. Im Donnersbergkreis war am 3. Juli Auftakt der Aktion, noch bis Sonntag, 23. Juli, werden Kilometer gezählt.