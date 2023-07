Am Montag ist zum vierten Mal die Aktion Stadtradeln im Donnersbergkreis gestartet. 21 Tage lang sollen nun möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Zum Start am Montag hatten sich 485 Bürgerinnen und Bürger registriert. Auch während des Aktionszeitraums ist es noch jederzeit möglich, sich unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis anzumelden.

Zusätzlich zum Startschuss an der Kreisverwaltung wurde auch das Schulradeln gestartet, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Vom Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden beteiligen sich zum Beispiel 90 Schüler und Lehrer. Diese haben sogar Unterteams gebildet und treten so miteinander in den Wettstreit. Auch andere Schulen im Donnersbergkreis beteiligen sich an der Aktion.

Kann das Ziel erreicht werden?

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radfahrer ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradeln-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.

Zusammen mit den Teilnehmern am Schulradeln haben die Veranstalter gute Chancen, das Ein-Prozent-Ziel zu erreichen: Ein Prozent der Bürgerinnen und Bürger des Donnersbergkreises (75.101 Tausend) sollen sich an der Aktion beteiligen. Es müssten als 751 Personen mitradeln.