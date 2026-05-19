„Wer macht mit beim Stadtradeln und Schulradeln und tut zugleich etwas für Umwelt und Gesundheit?“ Diese Frage stellt die Verwaltung des Donnersbergkreises in einer Mitteilung. Von Montag, 8., bis Sonntag, 28. Juni, soll im Donnersbergkreis wieder kräftig in die Pedale getreten werden – das Stadtradeln geht in die siebte Runde. „Tritt 21 Tage mit deinem Team für unseren Kreis in die Pedale und fördere gemeinsam mit anderen Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität. Jeder Kilometer zählt – sei dabei und mach den Unterschied!“, ruft die Kreisverwaltung auf.

Alle in diesem Zeitraum gefahrenen Kilometer werden für den Donnersbergkreis gesammelt und nach der Kampagne veröffentlicht. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann die Strecken online eintragen oder über die Stadtradeln-App aufzeichnen.

Unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis können sich Radfahrer registrieren, einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes gründen. So können Gemeinden, Verwaltungen, Schulen, Unternehmen, Vereine, Freundes- und Bekanntenkreise als Team fahren und gemeinsam Kilometer für den Donnersbergkreis sammeln. Am Ende der Kampagne werden die stärksten Mannschaften und Einzelfahrer des Stadtradelns und Schulradelns ausgezeichnet.