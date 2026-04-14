Im Donnersbergkreis geht es in die nächste Runde von Stadtradeln und Schulradeln: Von Montag, 8. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, können wieder Radkilometer für den Kreis gesammelt werden. Ziel ist es, gemeinsam Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität zu fördern. Dies geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Im vergangenen Jahr haben 661 Personen mit rund 6300 Fahrten teilgenommen und mehr als 114.000 Kilometer zurückgelegt. Laut Kreisverwaltung wurden dadurch mehr als 19 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Interessierte registrieren sich online unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis, treten bestehenden Teams bei oder gründen eigene. Gemeinden, Verwaltungen, Schulen, Firmen, Vereine und private Gruppen aus dem Landkreis können gemeinsam fahren und Kilometer sammeln. Fahrten lassen sich online eintragen oder mit der Stadtradeln-App tracken. Am Ende der Kampagne werden die stärksten Teams und Radelnden ausgezeichnet.

Rückfragen beantwortet die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@donnersberg.de.