Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Countdown läuft für den Donnersberger Start ins „Stadtradeln“. Für die Macher ist es aber auch das Gegenteil eines Herunterzählens bis zum Start: Da geht der Blick auf hoffentlich noch steigende Teilnehmerzahlen. Der dreiwöchige Aktionszeitraum beginnt am Sonntag um 15 Uhr in Rockenhausen mit einem Auftakt am Museum für Zeit.

Ursprünglich waren der Bauernmarkt und das Herbstfest als Hintergrund für diesen Auftakt gedacht. Das hat Corona nun verhindert. Klaus-Dieter Jacubasch, einer der drei Klimaschutzmanager