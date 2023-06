Am Montag startet das Stadtradeln – dieses Mal schon im Juli, nicht wie in den vergangenen Jahren im Spätsommer. 20 Tage lang, vom 3. bis 23. Juli, sollen wieder jede Menge Meter mit Pedalen statt mit dem Auto zurückgelegt werden. Das Ziel der Organisatoren aus dem Klimaschutzmanager ist, die Ein-Prozent-Hürde zu knacken. Also das ein Prozent der Bevölkerung aus dem Donnersbergkreis mitmacht. Dafür müssten sich 751 Teilnehmer an der Aktion beteiligen. Stand Donnerstag haben sich allerdings erst 330 Radler unter www.stadtradeln.de/donnersbergkreis registriert.

Neu dieses Jahr ist das Schulradeln. Statt Bus oder mit dem Auto zur Schule gefahren werden, sollen die Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Ob man klassenweise teilnehmen möchte oder sich querbeet zu Mannschaften zusammenfinde, sei den Schulen überlassen.