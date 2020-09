Der Abschluss des „Stadtradelns“ findet am Samstag am Eiswoog bei Ramsen auf dem Gelände der Stumpfwaldbahn statt. Ausrichter ist der Kreis mit Unterstützung des Vereins Stumpfwaldbahn, der auch die Bewirtung übernimmt. Beginn ist um 15 Uhr. Dann gibt es auch Gelegenheit, noch ein paar Kilometer zu erradeln. Wie Klimaschutzmanager Klaus-Dieter Jacubasch mitteilt, haben aktuell 367 Radler bereits mehr als 52.000 Kilometer abgeleistet. Das entspreche mehr als acht Tonnen vermiedener Treibhausgase, so Jacubasch.