Der Kirchheimbolander Stadtrat befasst sich bei seiner Sitzung am Mittwoch, 16. Februar, ab 19 Uhr in der Stadthalle unter anderem mit dem Bebauungsplan Morschheimer Straße Ost, der Erzbergerstraße, der Bauplatzvergabe im zweiten Bauabschnitt beim Neubaugebiet Im Schlüssel, den Hebesätzen bei den Gemeindesteuern. Auch in Rockenhausen tagt der Stadtrat an diesem Tag: um 19 Uhr in der Donnersberghalle. Auf dem Programm stehen unter anderem der Haushaltsplan 2022/23, der Windpark „Spreiter Feld Ost“ in der Gemarkung Dörnbach, das Neubaugebiet „Am Neuberg“ und ein Antrag zu Coworking Space in Rockenhausen. Es gilt jeweils die 3G-Regelung.