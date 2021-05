Würde man alleine die Fahrgastzahlen betrachten, dann müssten die Stadtbusse in Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Eisenberg komplett eingestellt werden. Oft fahren sie völlig leer, wie Georg Kranzdorf und Judith Schappert, im Kreis für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständig, betonen. Das wolle man zwar unbedingt vermeiden, um eine Reduzierung der Angebote komme man aber angesichts der fehlenden Inanspruchnahme nicht mehr herum, und so sind die Stadtbusse ab Dienstag seltener unterwegs. Die Stadtbuslinie Rockenhausen umfasst die Linien 924, 925 und 926. Auf der Linie 924 und 925 bleiben je zwei Fahrten, auf der Linie 926 drei Fahrten erhalten. In Kirchheimbolanden prüft die Stadt derzeit, den Stadtbusverkehr in eigener Regie und Kostenträgerschaft zu übernehmen. Bis darüber entschieden ist, bleibt ein Grundangebot mit jeweils zwei Fahrten auf den Linien 927, 928 und 929 erhalten. In Eisenberg bleiben auf der Stadtbuslinie 917 zwei Fahrten erhalten, auf der Linie 918 sind es vier. Die Fahrten von und nach Eisenberg-Steinborn wird künftig die Linie 920 übernehmen. Alle Samstagsangebote der Stadtbusse entfallen komplett. „Sie wurden quasi überhaupt nicht genutzt“, so Kranzdorf, der in diesem Zusammenhang aber auch auf das weiterhin bestehende Angebot des Ruftaxis verweist.