Da wegen steigender Inzidenzwerte damit zu rechnen ist, dass die Stadtbibliothek Kirchheimbolanden kommende Woche wieder schließen muss, bietet die Einrichtung dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr einen Bestell- und Abholservice an.

Interessierte können sich laut einer am Freitag vorgelegten Pressemitteilung der Bibliothek zuhause aus dem Online-Katalog der Bibliothek (www.stadtbibliothek-kirchheimbolanden.de/Online-Katalog) die Medien aussuchen. Sie schicken dann ihre Wünsche per Mail an mail@stadtbibliothek-kirchheimbolanden.de, geben es am Telefon unter 06352 719877 durch oder werfen ihre Liste in den Briefkasten der Stadtbibliothek ein. Das Team stellt auf Wunsch auch eigenständig ein kleines Überraschungspaket für bestimmte Interessen, Altersgruppen oder Lesevorlieben zusammen. Bei schriftlichen Anfragen oder solchen per E-Mail werden immer die Kontaktdaten (Benutzernummer, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) benötigt.

Das Bibliotheksmitarbeiter suchen die Medien heraus, verbuchen sie auf dem Leserkonto, geben telefonisch eine Rückmeldung und vereinbaren gegebenenfalls einen Abholtermin. Zur Abholung werden nach einem Abgleich mit dem Benutzerausweis die Medien auf einem Tisch an der Eingangstür bereitgelegt und können mitgenommen werden. Eine Rückgabe ausgeliehener Medien ist während der angegebenen Zeiten ebenfalls möglich.