Ab Dienstag, 19. Mai, können in der Stadtbibliothek an drei Terminen in der Woche wieder Medien abgegeben und auch ausgeliehen werden. Dabei gelten folgende Maßnahmen: Vor dem Betreten der Bibliotheksräume ist eine Handdesinfektion erforderlich (hierzu stehen Desinfektionsmittel im Eingangsbereich bereit), in der Bibliothek muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, und die Abstandsregeln sind zu beachten.

Auch der Besuchereinlass werde geregelt, um für alle Personen den vorgegebenen Raum und Abstand gewährleisten zu können. Zeitweise könne es daher zu Warteschlangen vor dem Eingang kommen, teilen die Verantwortlichen mit.

Geöffnet ist die Stadtbibliothek dienstags und samstags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Immer geöffnet hat die Onleihe Rheinland-Pfalz (www.onleihe-rlp.de). Auch das Video-Streaming-Portal kann unter: www.filmfriend.de rund um die Uhr genutzt werden.