Stadtbürgermeister Marc Muchow wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni erneut für die CDU als Kandidat um das Amt ins Rennen gehen. Am Mittwoch wurde er vom Stadtverband der Christdemokraten im voll besetzen großen Saal des Gasthauses Wilz einstimmig nominiert. „Ich bin dankbar, dass wir ein so breit aufgestelltes und motiviertes Team haben, welches zu 100 Prozent hinter mir steht. Und das ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen“, sagte Muchow nach seiner Nominierung. Bereits in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang der Stadt am 7. Januar hatte das amtierende Stadtoberhaupt erklärt, ein zweites Mal antreten zu wollen. Muchow ist seit 2019 im Amt.

Die anschließend gewählte Vorschlagsliste für den Stadtrat stellt laut CDU „einen Querschnitt durch die Kirchheimbolander Bevölkerung dar“. Sie beinhalte junge Erwachsene ebenso wie Seniorinnen und Senioren. Auf der Liste seien Angestellte, Selbstständige, Studierende, Rentnerinnen und Rentner vertreten, dabei seien auch Menschen mit Migrationshintergrund.