Angesichts der Kostenexplosion bei Strom und Gas tritt Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) auf die Bremse. Er machte nun deutlich, dass die Stadt so schnell wie möglich handeln muss. Doch wo sollen Abstriche gemacht werden?

Bürgermeister Peter Funck holte sich Unterstützung: KEEP-Geschäftsführer Stefan Lorentz präsentierte dem Stadtrat Prognosen des Energiemarktes, die viele überraschte und nachdenklich machte. Der Kommunale Eisenberger Energiepartner (KEEP) ist das Energieunternehmen der Verbandsgemeinde Eisenberg und hat neben der Stadt Eisenberg auch Kunden in Hettenleidelheim, Wattenheim, Ramsen und Obrigheim. Der Versorger liefert Strom und teilweise auch Erdgas.

Positiv sei, so Lorentz, dass ab 1. Juli die Strompreise bei allen Kunden durch den Wegfall der EEG-Umlage um 3,723 Cent netto gesenkt werden. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden bedeutet das, dass die Verbraucher am Ende des Jahres rund 87 Euro mehr in der Tasche haben. KEEP gibt diese Preisreduktion direkt an die Verbraucher weiter und sichert somit nach eigenen Angaben die Preise bis Ende 2022.

Im nächsten Jahr steigt der Strompreis

Der große Hammer kommt aber im nächsten Jahr: Lorentz rechnet aktuell aufgrund der überproportional ansteigenden Energiepreise am Terminmarkt (mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2021), mit Preiserhöhungen im zweistelligen Bereich. Bei einem Normalverbrauch rechnet er mit einem Anstieg von zusätzlich zehn bis zwölf Cent pro Kilowattstunde. Was tatsächlich passieren wird, sei aber wie ein Blick in die Glaskugel.

Der KEEP-Chef gab noch einen kleinen Einblick, wie der Energiebedarf in seinem Unternehmen abgesichert wird. Neben der Marktentwicklung an der Strombörse und dem Termingeschäft spiele auch die Berechnung der Ausgleichsenergie eine Rolle, bei der zwischen eingekaufter Strommenge und tatsächlichem Verbrauch nochmals der Preis reguliert werde. „Die extreme Berg- und Talfahrt ist für uns als KEEP ein finanziell neues Risiko, welches so in den vergangenen Jahren nicht vorhanden war“, so Lorentz. Es werde immer schwieriger, zu entscheiden, welche Strommenge man zu welchem Preis bestellen soll. Auch wisse er heute noch nicht, wie sich im kommenden Jahr die Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber als auch die sonstigen staatlichen Umlagen und Abgaben entwickeln.

Auch Erdgas wird teurer

Die Kunden, die Erdgas von der KEEP beziehen, müssen im nächsten Jahr mit zusätzlichen Kosten von rund 120 Euro im Monat bei einer Jahresabnahmemenge von 20.000 Kilowattstunden Gas rechnen. Die Ankündigung, die Gaslieferungen aus Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine einzustellen, werden die durchschnittlichen Bezugskosten um mehr als 200 Prozent ansteigen lassen, so Lorentz. „Diese Erhöhungen werden nicht die letzten sein“, prognostiziert der Geschäftsführer. Erwin Knoth (FWG) stellte die Frage, wie groß das Risiko der KEEP sei, aufgrund der nicht abschätzbaren Bewegungen in Schieflage zu geraten. Stefan Lorentz konnte hier keine Einschätzung abgeben. Doch bevor das passiere, würde man noch andere Register des Marktes, wie beispielsweise bestehende Schutzschirme, in Anspruch nehmen müssen.

Funck: So schnell wie möglich handeln

Für Stadtbürgermeister Peter Funck bedeuten diese Informationen, dass angesagt sei, so schnell wie möglich zu handeln. Nicht nur die Privathaushalte müssten sich dem Thema steigende Energiekosten stellen, sondern auch die Kommune. Die Stadt Eisenberg mit den beiden Ortsteilen Stauf und Steinborn zahle jährlich rund 140.000 Euro nur an Stromkosten. Wenn die Prognose von KEEP zur Realität werde, bedeute dies zukünftig Kosten in Höhe von bis zu 450.000 Euro. „Das können wir uns als Stadt nicht erlauben. Dann müssten wir unter Umständen die Grundsteuern erhöhen“, meinte Funck.

Er forderte alle Ratsmitglieder auf, Ideen zu entwickeln, um die Kostenexplosion in Schach zu halten. Als Beispiel führte er an, die Dauer der Beleuchtung zu verkürzen oder gar einzelne Straßenlampen ganz auszuschalten. Auch die Leuchtmittel selbst sind ein Problem: Während man bei 700 Lampen bereits sparsame LED-Technik im Einsatz habe, seien weitere 1000 Straßenlampen immer noch mit alten Leuchtmitteln bestückt. Eine Erneuerung sei nur mit einem enormen wirtschaftlichen Aufwand umzusetzen.

Müssen öffentliche Gebäude angestrahlt werden?

Karsten Schilling (parteilos) brachte ins Spiel, das Anstrahlen von öffentlichen Gebäuden auf den Prüfstand zu stellen. Funck möchte bei diesen Themen die Bürger mit einbeziehen und kann sich sogar eine Bürgerbefragung vorstellen. Manfred Boffo (FWG) war der Auffassung, dass man erst einmal prüfen sollte, inwieweit und vor allem an welchen Stellen überhaupt gesetzliche Verpflichtungen zur Beleuchtung von Straßen und Wegen aussieht. Dann müsse der Stadtrat entscheiden, was zu tun sei. Schilling betonte, dass man den Bürgern klar machen müsse, dass die „Vollkasko-Stadt“ ein reines Wunschkonzert sei – letztlich müsse alles auch bezahlbar bleiben.

Der Stadtrat war sich darüber einig, dass die Verwaltung entsprechende Informationen zusammentrage, um eine inhaltlich qualifizierte Debatte führen zu können. Unterstützt werde diese Ausarbeitung durch einen Energieberater.