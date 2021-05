Es ändert vermutlich nur sehr bedingt etwas an ihrer misslichen Lage – ist andererseits aber auch mehr als eine rein symbolische Geste: Vorbehaltlich der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses erlässt die Stadt Rockenhausen in diesem Jahr den ansässigen Gastronomen die Sondernutzungsgebühr für ihre Freiflächen.

Mit anderen Worten: Sie müssen für die Bewirtung ihrer Gäste an der frischen Luft nicht wie sonst üblich einen extra Obolus entrichten. Diesem Verzicht habe die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung grünes Licht erteilt, informierte Stadtbürgermeister Michael Vettermann in der virtuellen Sitzung des Stadtrates. Normalerweise werden jährlich rund 2000 Euro durch diese Abgabe in die städtischen Kassen gespült.

Ziel sei es, den durch die Folgen der Corona-Pandemie gebeutelten Gaststätten-Betreibern ihre schwierige Situation „ein bisschen zu erleichtern“, so Vettermann. Zugleich legte er ihnen ans Herz, „sobald es möglich ist, dann die Außengastronomie auch wieder zu öffnen. Das wäre eine schöne Sache.“ Unser Foto zeigt momentan verwaiste Tische und Stühle am Eiscafé Messina.