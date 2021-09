Unvergesslich sei sein Besuch 2010 für die Bürger seiner Geburtsstadt: In bewegenden Worten würdigte Stadtbürgermeister Marc Muchow am Mittwoch am Synagogenplatz den kürzlich verstorbenen Carl Hausman, den letzten jüdischen Holocaust-Überlebenden aus Kirchheimbolanden. Trotz unsäglichen Leids, das er und seine Familie damals in der NS-Zeit erlitten hatten, sei er nach sieben Jahrzehnten hierher zurückgekehrt und den Menschen hier offen und freundlich begegnet. „Das war ein bewegender Tag“, sagte Muchow vor den etwa 25 Teilnehmern der Gedenkveranstaltung. Emotional besonders berührend sei der Besuch auf dem jüdischen Friedhof gewesen am Grab von Hausmans Schwester Gretel. Mit der Stadtbeigeordneten Birgit Dall legte Muchow an der Synagogen-Gedenktafel einen Kranz nieder. In der Ausstellung über die Deportation pfälzischer Juden – darunter Hausman und seine Familie – ins Lager Gurs, die während der Friedenstage im Museum im Stadtpalais zu sehen ist, werde man in einer Ausstellungsergänzung an diesen Besuch vor elf Jahren erinnern. Auch soll es im November eine Lesung geben aus Hausmans Buch „Gerettet“, gelesen von dem Schauspieler Rainer Furch. Hausman war am 23. August im Alter von 88 Jahren in New Jersey/USA gestorben, wo er nach dem Krieg eine neue Heimat gefunden hatte.